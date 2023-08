Encefalite neonatale | con che segnali e sintomi si manifesta e cosa fare

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tra le infezioni che possono interessare il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) dei neonati rientrano la meningite e l’. Se la meningite, come riportato dal Manuale MSD, interessa le membrane che ricoprono il cervello e il midollo spinale l’colpisce direttamente il cervello. Esistono diverse tipologie di encefaliti che, sebbene oggi possano essere curate completamente se diagnosticate correttamente e per tempo (pur richiedendo un percorso riabilitativo impegnativo e lungo), sono associate, come riportato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a tassi di mortalità fino al 7%. Conosciamo meglio l’, una condizione che solo in Italia ogni anno riguarda 4-5000 bambini con una diffusione prevalente nella stagione estiva e in quella ...