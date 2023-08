Empoli-Cittadella tv | data | orario e diretta streaming | Coppa Italia 2023 2024

(Di lunedì 7 agosto 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per i trentaduesimi di finale della. I toscani allenati da Paolo Zanetti, dopo la serie di amichevoli disputate in questo ultimo mese, sono pronti per iniziare a fare sul serio ad una settimana dall’inizio del campionato. La compagine granata, dal suo canto, proverà a sorprendere tutti. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di sabato 12 agosto e sarà trasmessa intv in chiaro su 20, mentre losarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà unatestuale, il tabellino e diversi approfondimenti. ...

. Cremonese - Crotone. Salernitana - Ternana. Sampdoria - Sudtirol. Frosinone - Pisa. Feralpisalò - ...... ore 18.00 // Italia 1 Genoa - Modena - > venerdì 11 agosto, ore 21.00 // Canale 20 Bologna - Cesena/Virtus Entella - > venerdì 11 agosto, ore 21.15 // Italia 1 -- > sabato 12 ...Acquisti: Esposito (c, Spal), Zurkowski (c, Fiorentina), Kouda (c, Picerno), Cugnata (d, Casertana), Cassata (c, Genoa), Bandinelli (c,), Antonucci (a,), Francesco Pio Esposito (a, ...

Il Cittadella è pronto per Empoli, poker alla Luparense PadovaOggi

"Sabato avremo la Coppa Italia con il Cittadella. Inizia la stagione vera e propria e l ... Lo ha dichiarato il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, dopo l'amichevole persa ieri in Germania contro il ...Nonostante il risultato positivo in amichevole contro la Luparense, gli infortuni di Baldini ed Angeli non lasciano tranquillo mister Gorini in vista dell'avvio ufficiale della stagione ...