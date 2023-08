Emilia Romagna | Furfaro Pd | ' Dal governo Meloni ipocrisia e zero soldi agli alluvionati'

... programmata dalla Regione con risorse complessive per 31,5 milioni di euro per fornire a giovani e adulti competenze tecniche e scientifiche richieste dalle imprese dell'per ...Potenziare l'offerta educativa delle scuole primarie nelle zone appenniniche dell'finanziando progetti innovativi che i Comuni, singoli o in partenariato tra loro, s'impegnano a realizzare insieme a istituzioni scolastiche, enti e organizzazioni del territorio, per ...Marco Furfaro, esponente della segreteria nazionale del Pd, è tornato sulla questione finanziamenti all', dopo le alluvioni degli ultimi mesi. "Passerelle ipocrite a favor di video e zero soldi per gli alluvionati, stipendi da centinaia di migliaia di euro ai manager del Ponte di Messina. ...

Alluvione Emilia Romagna, bollette sospese fino al 31 ottobre: dove e cosa bisogna fare il Resto del Carlino

Sul quale lei, almeno sino all’alluvione in Emilia Romagna seguita da una problematica gestione dell’emergenza da parte del governo, non voleva sentire ragione. Il muro alzato dalla presidente del ...Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d'allenamento e di uno da gioco dell'AC Solarolo, che conta ...