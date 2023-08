Elvidio Surian | morto l’insigne musicologo che voleva vedere la Storia della musica nelle scuole

La scomparsa a 83 anni di Elvidio Surian Il Giornale della Musica

Elvidio Surian ci ha lasciati improvvisamente il 6 agosto ma resterà a lungo per generazioni di musicisti l’autore del più diffuso Manuale di storia della musica per i conservatori italiani (edito da ...Docente per anni del Conservatorio Rossini di Pesaro è stato l'autore del "Manuale dellaStoria dela Musica". Il ricordo di Giorgio Girelli ...