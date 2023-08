Elon Musk suggerisce a Zuckerberg di spostare la disputa su X

ribattezza l'abbonamento 'Twitter Blue' in 'X Premium' Il servizio 'Twitter Blue' sarà d'ora in avanti noto con il nome di 'X Premium,' e permetterà agli utenti di guadagnare una parte dei ...Mark Zuckerberg contro. La sfida è attesa per il prossimo 26 agosto in diretta sulla piattaforma X (Twitter, fino a poche settimane fa). La notizia rimbalza sui siti di mezzo mondo da giorni, ma la conferma ...Mentre è ancora da chiarire se il combattimento sul ring tra il Ceo di Meta Mark Zuckerberg e il numero uno dell'app X (fin qui noto come Twitter)sarà trasmesso in diretta su quest'ultima piattaforma a fine mese, il 26 agosto, quest'ultimo ha rivelato il suo "stile di lotta" preferito. Il Ceo di Tesla in un recente tweet ha spiegato ...

Il ceo di Tesla rivela che potrebbe avere bisogno di un intervento chirurgico prima della lotta nella gabbia con il numero uno di Meta. Intanto si dimette il cfo di Tesla, Zachary Kirkhorn ...