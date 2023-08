Elon Musk e Mark Zuckerberg combatteranno il 26 agosto?

Quest'immagine è anzitutto la conferma dell'esistenza un frunk nel pick - up di. Tuttavia, è difficile, anche da questi scatti, stimare la capienza del vano, essendo questo, tra l'altro, ...Il ceo di Meta Platforms , Mark Zuckerberg stuzzica l'imprenditoreper non aver confermato una data per l'incontro MMA in gabbia, di cui si parla da circa due mesi. Zuckerberg ha scritto ieri sulla sua piattaforma social Threads "Sono pronto oggi". ...L'incontro di arti marziali miste "in gabbia" (cage fighting) tra Mark Zuckerberg edprobabilmente si terrà il 26 agosto e potrebbe essere trasmesso in diretta su X/Twitter . Iniziato per gioco a giugno con uno scambio di tweet a causa del lancio di Threads " il concorrente ...

Twitter Blue va in pensione e Elon Musk non paga gli influencer: le ultime da X.com Everyeye Tech

Spiato nella Gigafactory texana, il pick-up elettrico di Elon Musk rivela le caratteristiche (non definitive) del suo vano anteriore. Il lancio si avvicina, ed è boom di ordini ...La tanto chiacchierata sfida in gabbia (cage) tra Elon Musk, CEO di X (ex Twitter), e Mark Zuckerberg, CEO di Meta, sarà trasmessa in diretta streaming su Twitter da Musk stesso. Quest’ultimo ha annun ...