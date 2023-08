Elon Musk | davvero X finanzierà le spese legali di chi viene licenziato per quello che posta?

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'annuncio arriva da, che ha condiviso sulla piattaforma un post in cui invita gli utenti del social a dichiarare se sono stati trattati ingiustamente dal datore di lavoro per la loro condotta online

e Mark Zuckerberg sono tra gli uomini più ricchi e influenti al mondo, nonché proprietari di due colossi social: rispettivamente Twitter e Facebook (che da qualche anno ha inglobato anche ...Potrebbe infatti tenersi il 26 agosto ed essere trasmesso da X - Video il match di MMA (arti marziali miste che si combattono in una gabbia) trae Mark Zuckerberg. Una storia iniziata il 22 ...Il famigerato "cage match" tra Mark Zuckerberg esarà trasmesso in live streaming tramite Twitter , la piattaforma social acquisita qualche mese fa dallo stessoe ora sotto processo di rebranding verso 𝕏 . Lo dice lo stesso ...

Ebbene sì: Musk vs Zuckerberg, l'incontro si terrà e verrà trasmesso in diretta streaming su X! Ricavato in beneficenza.L’incontro sul ring nel segno delle arti marziali sembra però più una trovata pubblicitaria, il vero duello è quello commerciale tra Twitter e Threads ...