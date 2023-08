Elenoire Ferruzzi torna a parlare di Antonella Clerici | «Non devo chiedere scusa a nessuno» poi la stoccata ai giornalisti

(Di lunedì 7 agosto 2023) Continua la polemica creata dacontro: nelle ultime ore un suo commento su Twitter ha fatto trasalire il web; la ex gieffina ha insinuato che la nota conduttrice senza trucco sembri un uomo. Ma cosa è successo? Un utente di Twitter ha taggato l’ex concorrente del GF Vip 7 in una foto della...

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip torna sul commento alla foto della conduttrice che tanto sta facendo ...Qualcuno invece ha commentato in maniera molto dura, ed è subito spiccato il commento di, ex gieffina: "Un uomo" . La gieffina è stata ovviamente travolta dalle critiche per via del ...ha detto la sua dopo la forte polemica scatenatasi contro di lei. Ieri, 6 agosto, l'ex vippona è finita nel mirino delle critiche dopo aver commentato una foto struccata di Antonella ...

Antonella Clerici, foto senza trucco: il commento di Elenoire Ferruzzi ... Tag24

Elenoire Ferruzzi non si scusa con Antonella Clerici e rincara la dose: le sue parole fanno infuriare ancora di più i fan.La conduttrice di E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici, sta godendo delle sue meritate vacanze dopo una stagione televisiva densa di impegni. Nonostante ciò, ha continuato a essere presente sui so ...