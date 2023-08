Edoardo Donnamaria rompe il silenzio | ecco cosa ha dichiarato

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 agosto 2023) durante un’intervista. Le sue parolesta raggiungendo un successo dietro l’altro. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip per lui è iniziata una nuova avventura nell’ambito musicale. L’ex gieffino ha pubblicato il suo nuovo inedito dal titolo “Il cielo stanotte” dedicato all’ex gieffina nonché sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. In breve tempo il brano si è posizionato nella classifica FIMI sul podio.intanto ha girato l’Italia per partecipare a nuovi ed importanti progetti ed eventi conoscendo anche i suoi fan che dal primo giorno del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia l’hanno seguito e supportato. Poche settimane fa è uscito il nuovo inedito “Piccolo sole”. Leggi anche –> Grande Fratello, la lista VIP è conclusa: emergono dettagli dall’indiscrezione Le parole dell’ex ...