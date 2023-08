Eco-ansia | il parere della psicoterapeuta | “Il pianeta sta attraversando una crisi e l’ansia che ne deriva è una reazione legittima”

Di Marcello Veneziani L'angoscia si esprime oggi in due modi: ego -ed. Siamo angosciati per l'io e per il pianeta; di tutto quel che sta nel mezzo " persone, famiglie, società, nazioni, popoli, culture, religioni, civiltà, umanità " ci interessa sempre meno. ...È tempo di. La nuova moda dell'ideologia woke all inclusive porta le persone, stando alla definizione della Treccani , ad avvertire un "disagio legato alla crisi climatica globale e alla minaccia di ...leggi anche, l'per il cambiamento climatico: cos'è e quali sono i sintomi Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Tornado in Italia, il rischio c'è: ecco dove secondo il Cnr

Eco-ansia, la psicologa che l’ha prevista: "Vi spiego cos’è e come affrontarla” La Repubblica

Virginia Martelli, psicoterapeuta bolognese, è stata un avamposto nel riconoscimento dell'eco-ansia. Già nel 2022, annunciò che l'ecofobia sarebbe diventata un problema significativo per i giovani adu ...Virginia Martelli ha intercettato il fenomeno dell’ansia per il futuro legata alla crisi ambientale nel 2021, a partire da uno sportello gratuito per i giovani ...