Ecco perché questa estate sarà nella borsa di moltissime di noi

Leggi su amica

(Di lunedì 7 agosto 2023) Madonna agli MTV Music Awards 1990 (foto: getty) Caterina de’ Medici ha in questi ultimi tempi un hypemoda come mai prima. Tornata in auge grazie a Maria Grazia Chiuri che l’ha presa come musa ispiratrice per la collezione Dior primavera 2023, è finita per tracciare una vera e propria tendenza Rinascimento che in queste ore calca red carpet e streetstyle. Ma se quella di Dior era stata una riflessione in passerella su donne & potere che parlava attraverso gonne strutturate e “drammatiche”, décolleté accessoriati con girocolli di perle e colletti dorati, in queste ultime ore è il meteo a darci la bussola e cambiare rotta. Complice il caldo, complice il messaggio, il ventagliomoda fa molto parlare di sé. Il ventagliomoda ieri I ventagli vengono in nostro aiuto in, e lo hanno sempre ...