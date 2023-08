Ecco la pillola che ferma il cancro | sarà in commercio tra 6-7 anni

(Di lunedì 7 agosto 2023) La medicina sta facendo passi da gigante per quanto riguarda la lotta contro il. Unain fase sperimentale sembra destinata a diventare una valida soluzione per sconfiggere il "male incurabile" che terrorizza il mondo. Dopo 20di ricerca, forse - si legge su Il Giornale - siamo quasi al traguardo. E, si spera, presto (ma non prima di 6-7) potremo avere una, una sola, per sconfiggere i tumori. Gli scienziati di uno dei più importanti centri oncologici degli Stati Uniti, il City Hope di Los Angeles, hanno sviluppato un farmaco potenzialmente miracoloso in grado di distruggere ilma - a differenza della chemio - di lasciare intatte le altre cellulare. Il farmaco, frutto didi studi, è stato studiato per ...

anti - tumore,di cosa si tratta e perchè è destinata a sostituire la chemio La medicina sta facendo passi da gigante per quanto riguarda la lotta contro il cancro . Unain fase ...... poi la possibilità di abortire con laRU486 solo negli ospedali, non in casa propria - per ... Edcome si svuota una legge. Non ultimo il fatto che la tiritera dell'utero sotto controllo ...perché le clausole spesso imposte dagli enti bancari e assicurativi, ma anche gli impedimenti ... leggi anchecontro tutti i tumori, cosa sappiamo a riguardo Articolo originale pubblicato ...

Una pillola contro tutti i tipi di cancro Ecco la nuova scoperta ilGiornale.it

La medicina sta facendo passi da gigante per quanto riguarda la lotta contro il cancro. Una pillola in fase sperimentale sembra destinata a diventare una valida soluzione per sconfiggere il "male incu ...La terapia ha avuto il via libera negli USA - "Passo importante per cancellare lo stigma associato a questo disturbo", dice la responsabile dell'associazione ticinese che aiuta le neomamme ...