“Ecco cosa gli ha fatto | lui rimasto malissimo” Tina Cipollari e Giorgio Manetti | ora si scopre perché l’amicizia è finita

(Di lunedì 7 agosto 2023), scontro durissimo. Un botta e risposta decisamente inaspettato per chi segue Uomini e Donne è andato in scena nei giorni scorsida tempo immemore l’opinionista e l’ex cavaliere sono – ormai erano – amici. Durante il periodo trascorso del Gabbiano nel parterre del trono over, infatti, i due si sono spesso dichiarati stima reciproca. Erano anche molto complici, specie quando c’era da andare contro la storica nemica di lei ed ex di lui, ovvero Gemma Galgani. Si chiamavano anche “passerotto” e “passerottino” in studio ma anche fuori, lontani dalle telecamere, era proseguito questo rapporto di amicizia. Come visto anche sui social,era solita fare visita aquando ...

disi tratta. Con questo aggiornamento beta WhatsApp sta introducendo le chat vocali, una nuova funzione per comunicare nei gruppi. Come mostrato nelle schermate diffusa da WAbetainfo, ...perché non tutto riuscì per il verso giusto e Giovinco in carriera dovette emigrare altrove. ... Giovinco dopo il ritirofaEbbene se ci si chiede chefa oggi la Formica Atomica, la ...Sorpresa a La7: "Degnamente sostituito", chi c'è al posto di Sottocorona per il meteo Mal'... E non sarà unabreve: 'Al Centro Sud l'anticiclone potrebbe dettar legge ancora per diversi ...

Allarme incendi, il vademecum della Protezione civile: ecco cosa (non) fare ilGiornale.it

Il Consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, approverà oggi due nuovi decreti: ecco quali sono le misure più importanti.Vi siete mai chiesti che lavoro fa Perla Vatiero Ecco cosa abbiamo scoperto sul conto dell'ex protagonista di Temptation Island ...