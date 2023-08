È morto William Friedkin | il regista del film horror «L’esorcista» aveva 87 anni

(Di lunedì 7 agosto 2023) Èoggi, lunedì 7 agosto, a Los Angeles il. Premiato con l’Oscar per Il braccio violento della legge del 1971 e candidato per la regia deldel 1973,87. La sua scomparsa è stata confermata dal rettore della Chapman University Stephen Galloway, amico della moglie di, Sherry Lansing. Nei suoidi carriera ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules of Engagement. Nel 2013ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia, dove era atteso anche alla prossima edizione con ilfuori concorso The Caine Mutiny Court-Martial. ...

È morto oggi a Los Angeles William Friedkin, regista che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection e ha ottenuto una nomination per L’Esorcista. Ad annunciare la scomparsa è stata la ...Esponente della Nuova Hollywood, Friedkin è considerato un innovatore del poliziesco e dell'horror. Per questa sua caratteristica fu soprannominato il regista del Male.