È morto il regista William Friedkin

Un'altra leggenda della storia del cinema se ne va: William Friedkin,de L'esorcista e de Il braccio violento della legge, si è spento a 87 ...a Los Angeles all'età di 87 anni William Friedkin, grandeamericano premio Oscar per la regia di Il braccio violento della legge , celebre anche per il capolavoro del genere horror L'...William Friedkin ,di culto noto al grande pubblico per aver diretto il capolavoro horror 'L'esorcista', èa Los Angeles. Il premio Oscar per 'Il braccio violento della legge' del 1971 aveva 87 anni. Il ...

William Friedkin, morto a 87 anni il regista dell’Esorcista la Repubblica

Il decoro urbano è uno dei maggiori problemi di questa città, per la presenza di troppi mascalzoni che abbandonano l’immondizia sui marciapiedi e per l’incapacità dell’amministrazione di fare ...Il cineasta di Chicago si è spento all'età di 87 anni. Premio Oscar per "Il braccio violento della legge", è stato premiato nel 2013 con il Leone d'oro alla carriera alla Mostra di Venezia ...