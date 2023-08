(Di lunedì 7 agosto 2023) Spesso considerato uno strumento minore, l'in realtà è versatile e ricco di storia, da quest'anno è possibilersi in. E'ildi studi di livello universitario dedicato all'che si terrà al Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" di Alessandria sotto la direzione del Prof. Giovanni Albini che racconta la storia di questo strumento a corde."E' un primato tuttoper uno strumento che si può definire costantemente in viaggio. Nasce alle Hawaii da emigrati portoghesi dalla fusione di strumenti che affondano le loro radici nella chitarra rinascimentale, trova la sua forma standard negli Stati Uniti d'America e viene esportato nei cinque continenti lasciandosi contaminare dalle culture che incontra e ...

E' italiano il primo corso di laurea al mondo in ukulele

