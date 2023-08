È emergenza incendi in Sardegna

(Di lunedì 7 agosto 2023) . Un grossoo è divampato ieri pomeriggio a Monte Longu di Posada, in provincia di Nuoro, nella costa nord orientale dell’isola, in cui sono state evacuate anche molte abitazioni. Le fiamme, alimentate dal forte maestrale, si sono spinte velocemente anche verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. Un grossoo è divampato ieri pomeriggio a Monte Longu di Posada, nella costa nord orientale dellaL’o è arrivato a ridosso delle case, alcune delle quali sono già state evacuate dai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Sull’o hanno operato per elicotteri e Canadair, che proseguiranno anche oggi. “Un rogo di vastissime proporzioni sta interessando il territorio di Posada – ha detto ieri ...

Sono 600 le persone evacuate a Posada, tra Monte Longu e San Giovanni – Timori per il forte vento di maestrale che soffia su tutta l'isola ...