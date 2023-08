Due euro in più per un piattino vuoto Scoppia la polemica in Liguria

...Challenger ATP dotato di un montepremi di 73miladi scena sui campi in terra rossa dell'... Centra il tabellone principale il 21enne comasco Lorenzo Rottoli che si impone inset 6 - 3 7 - ...Ad affiancare la parte laboratoriale, anchemostre allestite negli spazi di 'Sa Casara', ... Il biglietto intero per ciascuna serata, in prevendita su Vivaticket, costa 25, ridotto a 22 per gli ...L'installazione, che si concluderà in circasettimane, fa parte di un'opera che prevede la posa ... Il valore dell'intervento ammonta complessivamente a circa 84 mila. TEMI: Alessandro Venanzi ...

Se trovi i vecchi due euro olandesi sei ricco: FOTO | GamingToday Gaming Today

Approvati i decreti omnibus Giustizia e Asset: il governo interviene su una serie di temi, dalle intercettazioni ai taxi, dal caro voli al granchio blu ...A pubblicarlo è Selvaggia Lucarelli, che sul suo profilo Instagram denuncia: “Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina ...