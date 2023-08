Dove può arrivare Musetti in classifica a Toronto? Le previsioni del ranking

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nel tabellone principale del torneo ATP2023 di tennis gli italiani già al secondo turno sono Jannik Sinner e Lorenzo: il primo ha ottenuto un bye all’esordio, mentre il secondo ha iniziato il proprio cammino battendo il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-4 6-1.ripartiva nelrilasciato questa mattina da quota 1950, ma lunedì prossimo scarterà i 45 punti dei quarti di Buenos Aires 2023 per lasciare posto al Masters 1000 canadese, ricevendo 10 punti per la partecipazione, ed altri 35 per la vittoria odierna, ritornando a quota 1950. Il toscano, poi, attende al secondo turno uno tra il cinese Zhizhen Zhang e l’australiano Thanasi Kokkinakis, con altri 45 punti in palio. L’italiano potrebbe affrontare poi negli ottavi di finale il russo Daniil Medvedev, numero 2 ...