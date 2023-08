Doppia tragedia in città | mamma e figlio morti a poche settimane di distanza

(Di lunedì 7 agosto 2023) Unaquella che si è verificata in: adi, l’uno dall’altro, sono stati ritrovati. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine Unafamiliare quella che ha colpito la regione del Friuli Venezia Giulia.fa la tragica notizia della morte di una anziana donna, Benita Gasparini, anni 89. Quest’ultima è stata uccisa con due coltellate alla schiena risultate fatali. Il tutto mentre si trovava nella sua abitazione a Pantianicco di Mereto di Tomba (provincia di Udine). Un omicidio che si è verificato lo scorso 19 luglio. Nelle ultime ore, invece, un’altra tremenda notizia. ...

... 6 hanno intrapreso la carriera politica ma, dopo l'assassinio di JFK e poi di , nel 1968, qual è stato il destino degli altri fratelli, 'oscurati' dallaA raccontarlo è I Kennedy - ......- Romagna e la greca più famosa d'Italia era andata a fare il Commissario per quella. Ed ... La matta della premier è quindie delicata. Deve coordinare con i servizi ciò che ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Per la giornata di venerdì è prevista un'altraseduta. Il debutto ufficiale del Lecce è in ...

Anziana uccisa a coltellate in Friuli, uno dei figli si è suicidato: fu lui a trovare il corpo della mamma ilmattino.it

Doppia tragedia familiare in Friuli: poche settimane dopo la morte di una donna anziana, muore anche il figlio e in circostanze altrettanto tragiche. Luca Cisilino, di 59 anni - uno dei figli ...Casnate con Bernate Lei è mancata a 47 anni per malattia. Lui, 51 anni, a causa di un infarto. Doppia tragedia che ha sconvolto la comunità: oggi pomeriggio l’ultimo saluto ad Andriuoli ...