Dopo dieci giorni di preoccupazione annunciato il ritrovamento di Giacomo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Bergamo. A distanza diè stato reso noto ilTirloni, il ragazzo scomparso domenica 30 luglio in via San Bernardino bassa: il giovane sta bene ed è tornato a casa. Gli amici e i famigliari ringraziano coloro che negli scorsisi sono impegnati nelle ricerche die hanno diffuso la richiesta d’aiuto sui social.

..." documento lanciato a marzo 2022 nel quale i festival italiani di cinema hanno raccolto... Per dare seguito a questa iniziativa e allargare il dibattito a un pubblico sempre maggiore,il ...Don Vito è parroco di Montefalco da oltreanni e si insediò nella parrocchia di San Bartolomeo nell'autunno del 2012,quindici anni trascorsi nella importante parrocchia di San Nicolò a ...Il percorso è stato scandito dalle bottiglie magnum di champagne in degustazione,ricercate ...la festa della famiglia Pennisi insieme agli amici di vecchia data e a quelli che annoanno si ...

Cognetti e l’oblio oncologico: «Ecco perché dopo dieci anni non si è più malati» Corriere della Sera

La volta celeste ammantata di stelle e il naso all’insù di chi aspetta che gli astri vadano in picchiata, per confessare loro desideri e sperare che si avverino. È ...Incidente mortale poco dopo le 15 sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Nel tratto interessato dalla coda di oltre dieci chilometri causata da un altro incidente a Recco, un ...