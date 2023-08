DOMENICA IN… SIEME DA QUASI 50 ANNI | STORIA E FORTUNE DELLO STORICO PROGRAMMA RAI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 7 agosto 2023)In è ormai un “must” della televisione, che accompagna gli italiani fin dal 1976, anno in cui l’indimenticato Corrado Mantoni diede il via a questocontenitorele della prima rete Rai, oggi timonato da Mara Venier, che ne è una conduttrice storica, avendovi esordito negli90 e avendo continuato a segnarne laper molte edizioni successive, conquistando il titolo di “Signora della”. Se oggiIn è perlopiù una trasmissione di interviste a personaggispettacolo e personaggi inerenti alla cronaca, alle origini era un vero e proprio “contenitore”, pronto ad accogliere al suo interno dei veri e propri programmi secondari. Per scoprirne di più, ripercorriamo inla ...