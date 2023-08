Docenti senza stipendi | una drammatica testimonianza | “So di colleghi che hanno venduto i gioielli per mangiare”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Davide Negro, un docente di sostegno a Torino, si è trovato a dover fare i conti con una situazione finanziaria disastrosa a causa del ritardo nei pagamenti degli. Non solo lui, ma moltisono in difficoltà economica edovuto fare sacrifici estremi per arrivare a fine mese. L'articolo .

Molti supplenti sono ancora senza stipendio per il servizio prestato durante l'anno scolastico 2022/2023 e attendono il pagamento. Ad agosto previste per loro due emissioni. Ecco quando.