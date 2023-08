Doccia fredda per Garcia | il suo pupillo ha chiesto la cessione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il tecnico francese voleva tenerlo ma la volontà del calciatore è stata chiara. Il Napoli adesso è avvertito Durante la prima parte del calciomercato estivo, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra erano stati chiari sul da farsi per il difensore. Il Napoli aveva addirittura raggiunto un accordo con un altro club per mandarlo in prestito. Alessandro Zanoli infatti, nelle visioni del club, avrebbe avuto bisogno di tanto minutaggio nel nostro campionato per poter poi giocare in un club di alto rango come gli azzurri. La giovane età del terzino e la sua inesperienza necessitano di un’ulteriore gavetta dopo il prestito alla Sampdoria della passata stagione. L’esperimento azzurro di far maturare in esperienza il proprio giocatore era perfettamente riuscito con i blucerchiati. Proprio Zanoli era stato uno dei migliori a Genova nel disastro della squadra che è retrocessa in Serie B dopo ...