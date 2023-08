DJI Osmo Action 4 | la nuova action cam per ogni avventura

(Di lunedì 7 agosto 2023) DJI presenta il nuovo4, un’cam adatta perperfetta anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e il suo prezzo di lancio! DJI4 è lacam progettata come compagno ideale per gli amanti dell’, con una eccezionale qualità delle immagini e alte prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. DJI4 consente agli utenti di coglieremomento al cardiopalma e liberare la propria creatività in modi indimenticabili. Dotata di un potente sensore da 1/1.3?, ...

Com'è fattaAction 4 si presenta come una classica action cam , con dimensioni e forme standard nel settore. Come il precedente modello prevede due piccoli display touchscreen, un elemento ...Leggera , compatta e potente laAction 4 viene descritta dall'azienda cinese come " il compagno ideale per gli avventurieri ", con la promessa di video e immagini in altissima qualità in ...Action 4 offre caratteristiche al top, unite a flessibilità massime. Monta un sensore da 1/1.3 , ampia apertura f/2.8 e dimensioni dei pixel equivalenti a 2,4 m, in grado di riprendere in 4K/...

DJI Osmo Action 4 | Recensione Tom's Hardware Italia

