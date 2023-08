Disposizioni organizzative e norme di vita scolastica degli studenti | le assemblee di classe e d’istituto e il docente referente alla “Partecipazione studentesca” | in allegato un format di regolamento specifico

(Di lunedì 7 agosto 2023) Torniamo sul tema dellee sulledicon riferimento, stavolta, alledi istituto e di. Non che sia un tema nuovo ma rinnovato deve essere l’approccio educativo eivo alle stesse ad inizio di questo nuovo anno scolastico. Di cosa stiamo parlando in effetti? Della gestione democratica della scuola e della comgestione dei processi organizzativi e gestionali. Regole e normativa vanno rispettate senza se e senza ma e, principalmente ritenendo questi momenti di alto valore civico e non assoggettabili a questioni che attengono elementi non altrimenti qualificabili. La democrazia è il modo ...

In attesa dell'ufficializzazione da parte del Comune di Messina, la Basket School Messina, non essendo il PalaMili a norma non le nuove, dovrebbe disputare le proprie gare ...In attesa dell'ufficializzazione da parte del Comune di Messina, la Basket School Messina, non essendo il PalaMili a norma non le nuove, dovrebbe disputare le proprie gare ......ovvero misti (con ore curriculari e di potenziamento) oppure a supporto delle attività. CCNL Come detto sopra, l'Ipotesi di CCNL 2019/21 conferma le precedenti, riunendole ...

Supplenze e ruoli 2023, il neoassunto non sa se il posto assegnato sarà su ore di potenziamento. Cosa è previsto Orizzonte Scuola

Il riferimento è alla Legge 118/22 e al DM 19 dicembre 2022 che, intervenendo su alcune disposizioni del Dlgs. 502/92, hanno comportato l’estensione delle regole sulla concorrenza agli enti privati ch ...