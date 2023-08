Disperso nell' Oceano per 35 ore | il miracoloso salvataggio di un 25enne

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un ragazzo di 25 anni ha trascorso 35 oreAtlantico prima di essere soccorso dalla Guardia Costiera dopo essere uscito in barca per una battuta di pesca. Ecco le immagini del. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

FLORIDA - Un giovane di venticinque anni,in mare con la sua piccola imbarcazione, è stato salvato dopo due giorni in cui è rimasto in mezzo all'oceano. È successo in Florida. Charles Gregory, come riporta La Voce di New York, era ......'azienda agricola Chiapparini, a Romano di Lombardia (Bergamo). A provocare la caduta delle ... Durante il lungo intervento di recupero dell'imprenditore, che ieri risultava, è stata ......'azienda agricola Chiapparini, a Romano di Lombardia (Bergamo). A provocare la caduta delle ... Durante il lungo intervento di recupero dell'imprenditore, che ieri risultava, è stata ...

Disperso nell'Oceano Atlantico su un barchino mezzo affondato: ritrovato vivo dopo 35 ore Corriere TV

(LaPresse) Charles Gregory, 25 anni, ha trascorso 35 ore in mare prima di essere soccorso. Il giovane si era perso nell'Oceano Atlantico, a 12 miglia dalle coste della Florida (Stati Uniti), ...FLORIDA (ITALPRESS) – Un giovane di venticinque anni, disperso in mare con la sua piccola imbarcazione, è stato salvato dopo due giorni in cui è rimasto in mezzo all’oceano. È successo in Florida. Cha ...