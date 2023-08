Disperso nell’Oceano Atlantico per 35 ore su un barchino | il salvataggio a 12 miglia dalla costa – Video

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un ragazzo di 25 anni ha trascorso 35 oreprima di essere soccorsoGuardia costiera dopo essere uscito in barca per una battuta di pesca. Si chiama Charles Gregory ed era uscito col padre per pescare. È stato salvatoGuardia costiera Usa a 12della Florida. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

