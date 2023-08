Disney | via libera al live action del film ”Rapunzel – L’intreccio della torre”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ladopo la Sirenetta non si ferma: secondo alcune indiscrezioni si pensa aldi, ildisi farà Un’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi da The DisInsider sul proprio canale Youtube, conferma l’interesse per la realizzazione deldie La principessa e il ranocchio. La voce pare aver conferma anche grazie ad alcuni post diUptades; un altro rumors, invece, accantona il remake de Il Gobbo di Notre Dame che sembra esser cancellato definitivamente. ...

...Sherlock Holmes (interpretato da Robert Downey Jr.) o il remake in live action del classico... The Italian Job è un film che ha trovato da subito il plauso del pubblico perdella sua aria ...... per non parlare degli intrattenimenti, come il ballo delle principesse(coordinate da ...3291059220 Redazione 7 Agosto 2023 3 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp CondividiEmail ...I classici di animazione dellacontinueranno a essere adattati in film live action e il prossimo titolo in fase di sviluppo è Rapunzel - L'intreccio della torre , mentre il lavoro sulla nuova versione dell'amato Il Gobbo di ...

Disney: via libera per il live action di Rapunzel, mentre Il gobbo di ... Movieplayer

Disney sembra abbia ordinato lo sviluppo della versione live-action del film Rapunzel - L'intreccio della torre, mentre Il Gobbo di Notre Dame pare sia stato cancellato.L'ultimo film di James Gunn per il Marvel Cinematic Universe ha conquistato il primo rating 'maturo' per un film Marvel su Disney+ India.