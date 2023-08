Disney | a breve un possibile live action di Rapunzel?

(Di lunedì 7 agosto 2023)non ha intenzione di fermarsi con i, e sembra che il prossimo possa essere proprio quello di. La notizia era trapelata per la prima volta nel febbraio 2020, quando TheDisInsider, pagina Twitter dedicata alle news riguardanti la più famosa casa di produzione di film animati americana, aveva parlato di un progetto. Ora, le voci di unadattamento si fanno ancora più insistenti, anche se è importante specificare chenon ha, per ora, confermato né smentito ufficialmente l’esistenza di tale progetto. Vi raccomandiamo...sempre più LGBTQ+ friendly: lanciata la sua nuova Pride ...

... Donne (1995), Uno sguardo dal cielo (1996), The Wonderful World of(1997) e Sparkle - La ... L'11 febbraio del 2012 la notizia della morte della cantante fece inil giro del mondo, ...Haunted Mansion arriverà asu schermo e il regista del film vuole assolutamente lavorare ad un altro adattamento di questo ...Ma nelprevalgono altre preoccupazioni . I dati sui prezzi al consumo , che saranno ... In arrivo i conti di WaltIn lieve rialzo i future sulle piazze americane. Venerdì la borsa degli ...

Hollywood in sciopero: dagli animatori Disney al Reagan sindacalista, breve storia sindacale del ... Il Sole 24 ORE

Disney+ ha rivelato la data in cui arriverà sulla piattaforma streaming in live-action de La Sirenetta: si tratta del 6 settembre. La Sirenetta ha debuttato nelle sale lo scorso maggio incassando più ...Can Yaman è il protagonista de El Turco e a breve potremmo scoprire la storia con la traduzione in italiano dell'omonimo libro di Orhan Yeniaras.