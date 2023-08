Disney | a breve un possibile live action di Rapunzel?

Prima del fumetto ho amato l'animazione , e sicuramente un po' diè finita nei miei disegni,... nato nel 1990, si è formato alla Scuola internazionale di Comics e, dopo unaesperienza nel ...L'Europa come l'India : la festa è finita e l'abbonamento a+ diventa più caro per molti utenti a parità di condizioni. Come già fatto da Netflix, inoltre, anche+ non potrà aessere condiviso al di fuori del proprio " nucleo domestico ". L'epoca dello streaming low cost , quindi, è praticamente finita ed è solo questione di tempo: prima o poi ...Il trailer di Loki 2 è il più visto delle serie+ , ma i fan sono avidi di nuovi dettagli. Proprio oggi, una nuova clip dello show MCU ... l'annuncio di una salsa agrodolce termina ilvideo .

Anteprima trimestrale Walt Disney Q3: possibile bottom a lungo ... Investing.com Italia

In breve, la Disney sta emorragiando denaro e ci sono voci che Apple potrebbe acquistare l'intera società. Un affare enorme, ma non impossibile. I legami tra le due società esistono da tempo e anche ...Dopo i deludenti risultati del secondo trimestre, la pressione su Disney per conseguire risultati positivi è in aumento.