Disney | a breve un possibile live action di Rapunzel?

(Di lunedì 7 agosto 2023)non ha intenzione di fermarsi con i, e sembra che il prossimo possa essere proprio quello di. La notizia era trapelata per la prima volta nel febbraio 2020, quando TheDisInsider, pagina Twitter dedicata alle news riguardanti la più famosa casa di produzione di film animati americana, aveva parlato di un progetto. Ora, le voci di unadattamento si fanno ancora più insistenti, anche se è importante specificare chenon ha, per ora, confermato né smentito ufficialmente l’esistenza di tale progetto. Vi raccomandiamo...sempre più LGBTQ+ friendly: lanciata la sua nuova Pride ...

sempre più LGBTQ+ friendly: lanciata la sua nuova Pride ... già strepitoso cast della terza stagione di Only Murders in the Building (dall'8 agosto su+), e non solo, ci tornerò a. A un certo punto, Meryl cita anche un " adorable little piglet " così come la prima, sarà composta da 5 corti sotto forma di serie animata, episodi in cui Groot si troverà coinvolto in diverse e divertenti avventure. I am Groot 2 uscirà su+ il 6 ...

La Sirenetta ha ora una data di uscita ufficiale in Italia su Disney Plus: vediamo quando potremo vedere la pellicola sul servizio di video streaming.Parrebbe essere presto realtà il live action del classico animato di Disney, uno dei più redditizi per la casa di produzione.