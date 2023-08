Diretta calciomercato | ufficiale Natan al Napoli | Sommer fa le visite con l' Inter

(Di lunedì 7 agosto 2023) ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Commenta per primo Martedì 8 agosto 2023, su Canale 5 dalle ore 20.40, andrà in onda ine in esclusiva la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Al centro della serata, il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Monza e il Milan. Prima ......19 agosto prenderà il via la Serie A 2023 - 24 e tutti i match potranno essere visti in... Gli occhi saranno inevitabilmente subito puntati sugli effetti del, per capire come ...

Calciomercato, news in diretta: Osimhen-Al Ahli, offerti 175 milioni al nigeriano. Inter su Balogun dopo Sommer ... Fanpage.it

Tutta la giornata di calciomercato di lunedì 7 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui principali ...Inizia un’altra settimana di affari, trattative, voci e ufficialità. Attesa per le mosse del Napoli, alle prese con le sirene arabe per Osimhen e una rosa da completare dopo l’arrivo del difensore ...