Ladei convocatidal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, comprende 80 atleti, di cui 36 donne, tra i quali spiccano anche i marciatori Massimo Stano e ...... che prenderà il via il 22 agosto , e decreterà chi saranno i 32 capaci di aggiungersi ai 96 a cui spetta di diritto, o tramite wild card (la cuicompleta non è stata ancora), l'..."In merito alla raccomandazione di Unesco di aggiungere Venezia nelladei siti del patrimonio mondiale ritenuti in pericolo, l'amministrazione di Ca' Farsetti fa ...in una breve notadal ...

Diramata la lista dei convocati per i Mondiali: sono 80, a partire da Jacobs e Tamberi La Gazzetta dello Sport

Per la sfida amichevole dell'Atalanta, di domani pomeriggio, in terra tedesca contro l'Union Berlino, è stata diramata la lista ...Swiss Athletics ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali in Ungheria che scattano il 19 agosto, dove Petrucciani cercherà di fare la sua parte ...