(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarinola (Ce) – Dopo unin carcere con 300 grammi dinascosta nelle parti intime: è successo ieri, nel carcere casertano di Carinola. A rendere noto l’episodio è l’Uspp. Ilè stato scoperto dalla polizia penitenziaria durante i controlli, grazie alle unità cinofile. “Oramai la sicurezza nelle carceri è allo sbando”, commenta il sindacato che invoca, ancora una volta, uno sforzo del legislatore. Per l’Uspp, inoltre, “i nuovi protocolli operativi minano professionalità e spirito di abnegazione”. Il sequestro di ieri, sottolinea il sindacato di polizia penitenziaria, dimostra “la noncuranza rispetto alle opportunità di reinserimento offerte al alcuni detenuti che invece hanno come obiettivo trasformare le carceri nella nuova frontiera ...

... che avrebbe commesso insieme con il collega Miguel Brizuela e l'unico arrestato e, l'... Fatto, finito, luial tavolo, è tardi, la famiglia lo aspetta, si alza, vede la stessa ragazza in ...Si tratta del 75% che il Comune aggiunge al 6,7 già. La Centrale del Lattea Roma Roma si riprende così la sua Centrale del Latte. 'Parmalat ringrazia tutto il personale di Centrale ...E' quanto accaduto ieri pomeriggio nel carcere di Valle Armea a Sanremo, dove undi ... Pagania manifestare crescente preoccupazione per il clima di tensione che si avverte in molti ...

Detenuto torna dal permesso premio con la droga addosso Agenzia ANSA

Dopo un permesso premio torna in carcere con 300 grammi di droga nascosta nelle parti intime: è successo ieri, nel carcere casertano di Carinola. A rendere noto l'episodio è l'Uspp. Il detenuto è ...Sono 200mila i pellegrini presenti al Santuario di Fatima per la preghiera del rosario con Papa Francesco. E' quanto stimano le autorità locali.