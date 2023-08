Delega fiscale | aumento tasse? Freni fa chiarezza sui piani del governo

(Di lunedì 7 agosto 2023)delle? In merito a questo importante argomento Federicoha voluto fare. Rilasciando una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa” Federicosmonta le polemiche ed, una volta e per tutte, intende faresulle ultime voci che stanno circolando. Soprattutto in merito all’delle. Una politica che, però, non è assolutamente neie nel DNA di questo. La conferma arriva direttamente dal sottosegretario del Mef durante una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa“. Parole importanti, quelle sue, che allontanano una volta e per sempre le continue polemiche che si erano andate a creare ...

IRES più dolce con la riformaLa leggedice che la riformadovrà prevedere una serie di novità ai fini IRES. L'imposta oggi viene calcolata apportando ai valori civilistici ...... è stata approvata in via definitiva dalla Camera la nuova, per cui si attende ora relativo decreto attuativo (o singoli decreto) per cui il governo ha tempo al massimo due anni per ...... ecco perché Fisco C'è poi la riforma, di fatto già prenotata. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera al disegno di legge, adesso servirà scendere nel dettaglio fissando ...

Con l'approvazone della delega fiscale da parte del Parlamento, la riforma della tassazione del governo Meloni entra nel vivo. Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, ...La Camera dei deputati, in terza lettura, ha approvato con 184 voti favorevoli, 85 voti contrari e nessun astenuto la legge delega di riforma fiscale. Finalmente, dopo 50 anni dalla grande riforma ...