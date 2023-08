Decreto omnibus | ecco le novità approvate nel Consiglio dei Ministri

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) E’ stato deciso di togliere il tetto sui compensi per il Ponte sullo Stretto e di terminare l’algoritmo per le tariffe aeree Tutto è deciso, tutto è stato fatto nel tempo previsto. C’è stato il via libera dell’ultimodeial “”, che include diverse norme che contemplano la riduzione al caro dei biglietti aerei, ma anche alla deroga del tetto di 240 mila euro per i compensi dei manager pubblici per i componenti della Società che si occuperà della realizzazione del tanto discusso Ponte sullo Stretto. Una cosa che ha creato polemiche attorno a Salvini, ma che il Ministro Giorgetti ha risolto come ha detto il leader della Lega con una specie “di tocco magico” Ia Palazzo Chigi durante conferenza stampa al termine del CdM n.47 (Ansa Notizie.com)Si è discusso e ...