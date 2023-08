Deadpool 3 | rivelata la misteriosa identità del villain?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un nuovo rumor getta luce sulla possibiledeldi3. A interpretarlo ci penserà Emma Corrin, star di The Crown. Nelle scorse settimane è stato annunciato l'ingresso di Emma Corrin, l'ex interprete della principessa Diana nella serie The Crown, nel cast di3. Il film segnerà il debutto ufficiale del mercenario chiacchierone all'interno dell'MCU e potrebbe riservare grandi sorprese. Un rumor proveniente dall'account CanWeGetSomeToast ha fatto luce sull'deldel film, spiegando come si tratti di Cassandra Nova, sorella del professor Xavier. "Posso confermare che il ruolo di Emma Corin in3 è quello di Cassandra Nova. Nei fumetti Cassandra è la gemella cattiva di Carles Xavier. Lui ha cercato di ucciderla ...