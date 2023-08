De Ketelaere all’Atalanta per svegliarsi A Pioli e al Milan non serviva ma Gasp non lo coccolerà

21.23 - Charles Desi avvicina. Il Milan e i bergamaschi stanno discutendo un prestito con diritto di riscatto. ( CLICCA QUI ) 20.47 - Tutto fatto per Ylber Latif Ramadani al ...Tiene banco anche il possibile prestito di De. Attesa entro lunedì sera una risposta definitiva del belga per completare il proprio trasferimento in prestito dal Milan. Sempre ......da tutta Europa dopo un'ottima stagione disputata in Spagna'... Insomma, in questa sessione di mercato l'si sta ... De, un sospetto atroce scuote il Milan: cosa può accadere