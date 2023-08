De Angelis si scusa per le sue parole sulla strage di Bologna | “Esprimo dubbi ma rispetto le istituzioni” La Russa | “Doveroso prendere atto delle sentenze”

Nel lungo ragionamento affidato a Facebook Marcello Deparla dei suoi dubbi e li esprime, spiega cosi' come molti hanno espresso dubbi sulla sentenza definitiva contro Adriano Sofri senza per ...Nel suo nuovo post, Dedichiara il suo "rispetto" per la magistratura, "composta da uomini e donne coraggiosi che si sono immolati per difendere lo Stato e i suoi cittadini" e ritiene "che ...Il responsabile della comunicazione della Regione Lazio chiarisce la sua posizione in un lungo post su ...

De Angelis: 'Chiedo scusa a chi ho offeso'. Rocca: 'Meloni non è ... Agenzia ANSA

Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione della regione Lazio con un passato nell’estremismo di destra, si scusa con un post su Facebook per le sue parole sulla strage di Bologna.Chi è Marcello De Angelis, cosa ha scritto cinque giorni fa e cosa ha spiegato poche ore fa sui suoi social sul 2 agosto 1980 ...