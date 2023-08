De Angelis | il post di scuse | «Riflessioni personali | non volevo causare disagi»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Arrivano leufficiali di Marcello De. Su Facebook il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio ha scritto unper chiedere scusa per le opinioni espresse...

Anche se rimane un mio diritto, prima di scrivere e parlare bisogna riflettere sulle conseguenze che il proprio agire può avere sugli altri - la parte finale deldi De- . Viviamo per ...Lo scrive in unsu Facebook Marcello de, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, in merito alle polemiche provocate da un suosulla strage di Bologna , ...Nel, Denon fa riferimento a possibili dimissioni dal suo ruolo. "Vedrò Marcello Denel pomeriggio e sentirò cosa mi dirà. La mia posizione, anche sulle sentenze, l'ho espressa ...

Strage di Bologna, De Angelis: "Io al rogo, pagherò con orgoglio" Sky Tg24

(Adnkronos) – “Negli ultimi giorni ho espresso delle riflessioni personali sul mio profilo social, che sono invece diventate oggetto di una polemica che ha coinvolto tutti. Intendo scusarmi con quelli ...Arrivano le scuse ufficiali di Marcello De Angelis. Su Facebook il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio ha scritto un post per chiedere scusa per le opinioni ...