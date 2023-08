De Angelis | Chiedo scusa a tutti Rocca | Meloni non era felice

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 agosto 2023) "Intendormi con quelli - e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine - a cui ho provocato disagi, trascinandoli in una situazione che ha assunto dimensioni per me inimmaginabili", così, in un lungo post su Facebook, Marcello De, l'ex estremista di destra responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito nella bufera dopo aver negato la matrice neofascista della strage di Bologna e sostenuto l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini. Ora, a pochi giorni da quelle parole, arrivano le scuse. In molti avevano chiesto a gran voce le sue dimissioni, a partire dalla segretaria dem Elly Schlein: “Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgiaa prendere provvedimenti immediati”, ha detto la leader del Pd. Mentre il presidente della ...