De Angelis | chiedo scusa a chi ho offeso

Nel suo nuovo post, Dedichiara il suo "rispetto" per la magistratura, "composta da uomini e donne coraggiosi che si sono immolati per difendere lo Stato e i suoi cittadini" e ritiene "che ..."Giorgia Meloni non è felice, oggi parlo con lui": strage di Bologna, Deall'angolo... ritengo che tutti abbiano diritto ad una verità più completa possibile su molte vicende ancora non del tutto svelate', aggiunge De. E ancora: 'Ho servito e rappresentato le istituzioni ...

Strage di Bologna, De Angelis: "Chiedo scusa a tutti" TGLA7

"Negli ultimi giorni ho espresso delle riflessioni personali sul mio profilo social, che sono invece diventate oggetto di una polemica che ha coinvolto tutti. (ANSA) ...Si scusa per i “disagi” provocati delle sue esternazioni ma non si dimette, affidando il suo destino come responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio al presidente Francesco Roc ...