Danneggia veicoli in sosta e ruba oggetti al loro interno | fermato e denunciato dalla Polizia municipale

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'episodio è avvenuto sabato alle 4 in piazzale Vittorio Veneto. Albanese: "Con grande determinazione mettiamo in campo tutti gli strumenti per aumentare la sicurezza urbana della cittadinanza"

L'episodio è avvenuto sabato alle 4 in piazzale Vittorio Veneto. Albanese: "Con grande determinazione mettiamo in campo tutti gli strumenti per aumentare la sicurezza urbana della cittadinanza"

Danneggia veicoli in sosta e ruba oggetti al loro interno, fermato e ... LA NAZIONE

L’episodio è avvenuto sabato alle 4 in piazzale Vittorio Veneto. Albanese: “Con grande determinazione mettiamo in campo tutti gli strumenti per aumentare la sicurezza urbana della cittadinanza” ...Una squadra del reparto di Polizia Municipale della Fortezza è intervenuta sabato intorno alle 4 in piazzale Vittorio Veneto a seguito del danneggiamento ...