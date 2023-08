Dall’operaio all’aiuto cuoco | le offerte di lavoro in Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sono numerose ledidei Centri per l’impiego della provincia. Pubblichiamo di seguito l’elenco delle posizioni aperte alle quali ci si può candidare. Centro per l’Impiego di Albinon.5impiego.albino@provincia.bergamo.it 20390 ASA luogo di: VERTOVA 20472 ADDETTO ALL’INSTALLAZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO luogo di: FIORANO AL SERIO 20381 AUTOTRASPORTATORE luogo di: CASNIGO 20494 TESSITORE/TESSITRICE luogo di: CENE 20418 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di: CAZZANO SANT’ANDREA Centro per l’Impiego di Bergamon.46segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it 20449 INGEGNERI/GEOMETRI/ARCHITTETTI CIVILI EDILI luogo di: BERGAMO 19133 DISEGNATORE ...