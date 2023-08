Dallo spagnolo all’inglese… tutte le parole da conoscere e usare per vivere uno spensierato flirt estivo

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’idea di poterundurante una spensierata vacanza in un paese straniero è sicuramente un classico dell’estate che risveglia l’indole romantica di moltissime viaggiatrici, e soprattutto una sorta di rito di passaggio adolescenziale. Per fare bella figura con la persona che si vuole conquistare è però fondamentale evitare di cadere vittima dei cosiddetti “falsi amici” linguistici (o “false friends”): molti termini stranieri potrebbero infatti assomigliare, per morfologia e fonetica, a termini italiani ma nascondere, in realtà, un significato ben diverso. Il rischio è dunque quello di diventare involontariamente protagonisti di situazioni imbarazzanti e gaffes e di incorrere in malintesi e incomprensioni! Per favorire la comprensione reciproca ed evitare tali fraintendimenti, gli esperti di Babbel, la piattaforma per ...