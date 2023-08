Dalle Barbie alla Nike | la rivolta che rischia di far esplodere i prezzi

continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al ... No Way Home che è il secondo maggiore incassoriaperture del 2021.continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al ... No Way Home che è il secondo maggiore incassoriaperture ...Handler e Mattel addomesticarono 'Lilli' in, rilasciando la propria versione della bambola ... Le bambole non appena arrivavano sul bancone, venivano prese al volodonne che le compravano ...

Barbie da record, in meno di 20 giorni il film incassa oltre 1 miliardo di dollari RaiNews

Barbie continua a macinare record in tutto il mondo e anche in Italia dove è il miglior risultato al box office italiano del 2023 e si avvia a superare Spider-Man: No Way Home che è il secondo ..."Barbie" supera il miliardo di dollari Il film "Barbie" ha superato il miliardo di dollari in vendite globali a soli 17 giorni dal suo debutto. Secondo Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), "Barbie" ha ...