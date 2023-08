Dalla Francia | Neymar ha chiesto al PSG di essere ceduto

Neymar avrebbe comunicato ai dirigenti del PSG la volontà di partire. La richiesta sarebbe stata effettuata dal brasiliano nella giornata di ieri Neymar avrebbe comunicato ai dirigenti del PSG la ...5 C'era una volta il trio Messi - Neymar - Mbappé . C'era perché nella prossima stagione il Psg di Luis Enrique potrebbe fare a meno di tutti e tre i suoi assi. Dopo l'addio dell'argentino e la ...Taiwan trema,Cina caccia in volo e navi da guerra: allarme rosso Il Consiglio Nazionale per ... Il CNSP ha nuovamente attaccato lasenza nominarla, mettendo in guardia l'ECOWAS, che ...

Inter, concorrenza dalla Francia per Balogun: presentata un'offerta all'Arsenal Calciomercato.com

Dalla Francia il rinnovo di contratto tra Leclerc e la Ferrari è cosa fatta: maxi stipendio per il monegasco con opzione e bonus sino al 2029. Mercato estivo. Con i… Leggi ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...