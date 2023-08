Dal Venezuela alla Basilicata; la storia e la vita di Reinaldo Figueredo Planchart

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dire che in“Cristo si è fermato a Eboli” ormai è diventato uno slogan che arricchisce le voci di una biblioteca di luoghi comuni. Senza dubbio ini collegamenti sono deboli e inefficaci, ma una volta arrivati ci si accorge dell’esistenza di elementi naturali che arricchiscono luoghi ameni pronti a reggere il contraccolpo delle difficoltà logistiche. E’ qui che ha scelto di vivere l’ex ministro degli affari esteri delquando, dopo il tentato colpo di stato del 1992 organizzato per colpire il 43° presidente, Carlos Andrès Pèrez, dovette fuggire e rifugiarsi prima a Ginevra e poi in, lasciando per sempre Caracas. Nel 1992, dopo il tentato colpo di stato organizzato da Hugo Rafael Chavez, lei è ...

Il Comitato per le accuse del Parlamento,canto suo, ha subito fatto una denuncia per le ... E mentre già a inizio giugno Armando Benedetti, ex ambasciatore della Colombia ine parte della ...Le danesi1995 sono riuscite a superare la fase a girone e vanta di essere una delle poche ...00 Varberg - Mjallby 19:00 SVEZIA SUPERETTAN Trelleborg - Örebro 19:00LIGA FUTVE Puerto ...Lima sul Cajamarca in Perù mentre incolpo esterno del Monagas sul Portugues e 1 - 1 tra ... Smith e O'Hara per gli Stati Uniti mentre le svedesi hanno fallitodischetto solo con Bjorn e ...

Dal Venezuela alla Basilicata; la storia e la vita di Reinaldo ... Panorama

Dire che in Basilicata “Cristo si è fermato a Eboli” ormai è diventato uno slogan che arricchisce le voci di una biblioteca di luoghi comuni. Senza dubbio in Basilicata i collegamenti sono deboli e ...dalla Colombia al Venezuela, fino a Israele. In totale saranno 40 i seminari, workshop, concerti e momenti letterari che trasformeranno il borgo in un palcoscenico all'aria aperta, il tutto ...