Dal ministero delle imprese 300 mln per aiutare le Pmi del Centro sud a investire in ricerca e innovazione

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il ministroe del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che assegna 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi diindustriale e sviluppo sperimentale per la competitivitàpiccole e mediedella Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che facciano, spiega una nota del, “utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) e, in particolare, materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologiescienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale”. L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo crescita sostenibile e che sarà gestito da Mediocredito Centrale, sarà rivolto a ...